Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü
Kaynak: AA
Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 133'e yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 633 artarak 312 bin 911'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 204 bin 748 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.
- İki ülke arasında ipler gerildi! 'ABD uçağını imha etti
- BMGK'da kritik karar: Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi!
- Kovid-19'dan Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi öldü
- Koronavirüs salgınında son 24 saat...
- Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti
- New York'ta kiracıların yüzde 25'i salgın nedeniyle mart ayından beri kiralarını ödeyemiyor