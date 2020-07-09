  • BIST
    119476
  • Dolar
    6,8654
  • Euro
    7,8041
  • Altın
    400,2300
İstanbul
21 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti'li Levent Özeren'den Semiha Yıldırım'a çirkin sözler
İBB'de yapılan atama CHP'de kriz çıkardı
PKK'ya ağır darbe! 500 bin TL ödülle aranan 'Avareş' öldürüldü
Emre Belözoğlu giderayak tarih yazdı
Meteoroloji tek tek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
İki ülke arasında ipler gerildi! 'ABD uçağını imha etti
BMGK'da kritik karar: Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi!
Emekliye sms ile kredi!
Listeye yeni iller eklendi! Yasaklanan şehir sayısı 24'e çıktı!
Kovid-19'dan Brezilya'da 1223, Meksika'da 782, Hindistan'da 487 kişi öldü
İstanbul'un en riskli 4 ilçesi
Ayasofya kararı ne zaman verilecek? İbadete açılacağı tarih belli oldu!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atama ve yer değiştirme! 627 kişi için gerçekleştirildi
Sözleşmeli personel alımında değişiklik
İstanbul'da terör operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 kuruma atama
Malatya'da korkutan deprem: Çevre illerden hissedildi
Sivas'ta sağanak sele neden oldu
Trabzon'da şiddetli yağış heyelan ve taşkınlara yol açtı
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bini geçti
New York'ta kiracıların yüzde 25'i salgın nedeniyle mart ayından beri kiralarını ödeyemiyor
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü
09 Temmuz 2020 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 08:00:00

Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi öldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Peru'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 11 bin 133'e yükseldi.

Vaka sayısının 3 bin 633 artarak 312 bin 911'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 204 bin 748 kişi olarak kayda geçti.

Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta gerçekleşmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER