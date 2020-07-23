Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bini aştı

Güney Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Peru'da, yapılan son güncelleme ile ölü sayısına 3 bin 688 kişinin eklenmesiyle toplam rakam 17 bin 267'yi buldu.

Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı ölü sayılarında bir uyumsuzluk ve boşluk tespit ettiklerini belirterek, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 3 bin 688 kişi daha fazla olduğunu bildirdi.

Ülkedeki Kovid-19 ölü ve vaka sayılarının seyrini takip eden "Prospectiva" adlı özel bir ekibin bulunduğunu dile getiren Mazzetti, mart ve haziran aylarındaki Kovid-19 kaynaklı ölümlere 3 bin 688 kişinin daha eklendiğini ve resmi ölü sayısının 17 bin 267 olarak güncellediklerini söyledi.

Mazzetti, gerçek ölü ve vaka sayılarını pandemi ortadan kalktıktan sonra öğrenebileceklerini kaydetti.