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15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:20:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:20:00

Peru ve Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Peru'da 12 bin 229'a, Kolombiya'da 5 bin 625'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 175 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 229'a çıktı. Vaka sayısı da 3 bin 744 artışla 333 bin 867'ye ulaştı.

İyileşenlerin sayısı ise toplam 223 bin 261 oldu.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 170 kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 625'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 bin 621 artarak 159 bin 898'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 997 artarak 68 bin 806'ya ulaştı.

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