VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kuzey Kore, uzay projelerinin artarak devam edeceğini duyurdu
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Kovid-19 olunca Çin ziyaretini erteledi
İran heyeti resmi ilişkilerin yeniden başlaması kapsamında Suudi Arabistan'a gitti
Deutsche Bank, Rus teknoloji merkezlerini kapatmaya hazırlanıyor
BDDK'den Tera Yatırım Bankası'na faaliyet izni
Bor karbürde ilk ürün savunma sanayiye satılacak
12 Nisan 2023 Çarşamba 14:02:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 14:02:00

Pentagon'dan sızdırılan gizli belgeler sonrası Sırbistan: Kimseye silah satmadık

Kaynak: AA

ABONE OL

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, 'Pentagon'dan sızdırılan gizli belgelere göre Sırbistan'ın Ukrayna'ya silah gönderdiğine' dair çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, 'Sırbistan, ne Ukrayna ne de Rusya tarafına silah satmadı, satmayacak da. Sırbistan, söz konusu savaşla alakalı olan hiçbir ülkeye silah göndermeyecek.' dedi.

Yerel medya, Reuters ve Guardian'da yayımlanan haberde, ABD Savunma Bakanlığının Ukrayna'daki savaşa ilişkin gizli belgelerinde, Sırbistan'ın, Ukrayna güçlerinin eğitilmesi talebini reddettiği ancak Ukrayna'ya silah göndermeyi kabul ettiği bilgisine yer verildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre, Savunma Bakanı Vucevic, haberleri değerlendirerek, "Sırbistan'ın Ukrayna'ya silah sattığına dair kaçıncı kez yalan haber yapılıyor. Birileri ülkemizi çatışmaya sürüklemek istiyor ama biz buna dahil olmayacağız." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce de bu tarz haberleri kabul etmediklerine işaret eden Vucevic, "Bir kez daha tekrarlamak istiyorum; Sırbistan, ne Ukrayna ne de Rusya tarafına silah satmadı, satmayacak da. Sırbistan, söz konusu savaşla alakalı olan hiçbir ülkeye silah göndermeyecek." ifadesini kullandı.

Milos Vucevic, silahların dolaylı yollardan Ukrayna'ya ulaşmış olabileceğini ancak bunun Sırbistan ile alakası olmadığını vurgulayarak, Sırbistan'ın Ukrayna'ya silah gönderdiğine dair çıkan her haberi "gerçek dışı spekülasyon" şeklinde nitelendirdi.

Öte yandan bu sabah yerel medyadaki haberde, 2 Mart imzalı gizli belgelerde, Ukrayna'ya "askeri yardım" başlığı altında 38 ülkenin cevabının bulunduğu ve Sırbistan'ın "silah gönderen veya gönderecek ülkeler" listesinde olduğu kaydedildi.

Etiketler : Ukrayna Milos Vucevic Sırbistan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX