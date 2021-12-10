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10 Aralık 2021 Cuma 00:49:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 00:49:00

Pentagon'dan 'Misyon değişikliği' açıklaması

Kaynak: AA

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ABD'den Irak'ta muharip misyonunun sonlandırılmasına ilişkin Amerikan ordusunun bu ülkede konuşlu asker ve ekipmanında herhangi bir değişiklik olmadığını, misyonun sadece tavsiye ve destek olarak değiştiği açıklaması geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Irak'ın koalisyon güçleriyle son müzakereleri tamamladığı ve koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiği açıklamasına ilişkin soruları yanıtladı.

Kirby, Irak ile görüşmelerin uzun süredir devam ettiğini söyledi.

"IRAK'TAKİ KONUŞLANMAMIZDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Kirby, ayrıca Amerikan güçlerinin de bir süredir zaten bu ülkede muharip bir misyondan ziyade tavsiye ve destek amaçlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Sözcü, "Irak'taki konuşlanmamızda şu an için önemli bir değişiklik olmayacak. 2 bin 500 asker halen oldukları yerde olacak, sayıları değişmeyecek. Fiziksel konuşlanmamız değişmeyecek. Bu ileride de değişmeyecek demek değil elbette." dedi.

"HAVA SALDIRILARI İLE İLGİLİ KONUDA YETERLİ BİLGİYE SAHİP DEĞİLİM"

Irak ordusunun artık DEAŞ ile mücadele operasyonlarını kendi başına yürüttüğünü kaydeden Kirby, ABD'nin sadece bu operasyonlarda tavsiyeler verdiğini ve bu iş birliğinin devam etmesini beklediklerini vurguladı.

Kirby, bugünden itibaren ABD'nin Irak'ta hava saldırılarını devam ettirip ettirmeyeceğine ilişkin soruları ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığına yönlendirerek bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Bir süredir ABD ile Irak arasında ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığı konusunda teknik görüşmeler devam ediyordu.

Iraklı yetkililer, koalisyon güçleriyle son müzakereleri tamamladıklarını ve koalisyon güçlerine bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin sona erdiğini duyurmuştu.

Etiketler : pentagon ırak hava saldırı
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