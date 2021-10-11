Pentogon'un kritik isminden Çin açıklaması

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11 Ekim 2021 Pazartesi 13:01:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 13:01:00

Pentagon'da istifa depremi: ABD'nin Çin karşısında şansı yok

Kaynak: Reuters

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Pentagon bilgisayar yazılım sistemlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Nicolas Chaillan, geçtiğimiz günlerde istifa etmiş, Amerikan ordusunun teknolojik dönüşümünün çok yavaş ilerlemesini protesto etmek için bu kararı aldığını söylemişti. İstifa sonrası açıklama yapan Chaillan, ABD'nin, Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere cevap vermekteki başarısızlığının, çocuklarının geleceğini tehlikeye attığını belirterek, '15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden.' ifadelerini kullandı.

Batılı istihbarat kuruluşlarının raporlarına göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin, özellikle yapay zekâ, sentetik biyoloji ve genetik gibi gelişmekte olan teknolojilerde yaklaşık on yıl içinde küresel hakimiyet kurabilir.

ABD ordusunun teknolojik dönüşümdeki yavaşlığını protesto etmek için ABD savunma bakanlığındaki baş yazılım şefliği görevinden istifa eden Nicolas Chaillan, Financial Times'a yaptığı açıklamada teknolojik atılımdaki başarısızlığın ABD'yi tehlike altında bıraktığını dile getirdi.

Pentagon'un eski yazılım şefi, ABD'nin yapay zekâ rekabetinde Çin tarafından çoktan geride bırakıldığını belirtti.

Chaillan, ABD'nin, Çin kaynaklı siber ve diğer tehditlere cevap vermekteki başarısızlığının, çocuklarının geleceğini tehlikeye attığına vurgu yaptı.

Chaillan, "15-20 yıl içinde Çin'le rekabet ve mücadele edemeyecek bir konumda olacağız. Bence bu şimdiden belli. Üzgün olmamız için de geçerli bir neden. Şu anda, iş çoktan bitti" dedi.

Eski siber güvenlik şefi, Çin'in medyadan jeopolitiğe kadar her şeyi kontrol ederek, dünyanın geleceği üzerinde egemen olmaya doğru gittiğini belirtti.

Yeni teknolojilerin ABD'nin geleceği için, büyük bütçeli beşinci nesil F-35 savaş uçaklarından çok daha kritik önemde olduğunu vurgulayan Chaillan, sözlerini şöyle sürdürüyor: Çin, gelecekte dünyayı domine edecek. Medyadan jeopolitiğe her alanda, bu durum değişmeyecek. Bazı hükümet birimlerinde, ABD'nin siber savunması 'anaokulu düzeyinde.

Chaillan, teknolojik yenilik konusundaki yavaşlığı, Google gibi şirketlerin devletle yapay zekâ alanında iş birliği yapma konusundaki isteksizliğini ve teknolojideki etik tartışmalarını suçladı.

Chaillan, Çinli şirketlerin kendi devletiyle çalışma zorunluluğu olduğunu ve etik tartışmalarına aldırmadan yapay zekâ alanında devasa yatırımlar yaptığını belirtti ve ABD'nin bazı devlet departmanlarındaki siber savunmasının "anaokulu seviyesinde" olduğunu ifade etti.

Askeri yetkililerin siber alanda sürekli deneyimsiz kişilere görev verdiğini belirten Chaillan, Eylül başında istifasını açıklamıştı.

Etiketler : Nicolas Chaillan ABD ÇİN PENTEGON
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