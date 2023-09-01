VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya: Görüşümüz yansıtılmazsa ortak G20 bildirisi olmayacak
İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlileri evlerini "kendi elleriyle" yıkmaya zorluyor
Hindistan, son 122 yılın en kurak ağustosunu geçirdi
Yunanistan'daki yangınlarda düzensiz göçmenler de çıkış yolu arıyor
İsveç terörle mücadele şefinden Kur'an-ı Kerim yakma olaylarıyla ülkenin imajının değiştiği uyarısı
Tayland Kralı, eski Başbakan Şinavatra'nın 8 yıllık hapis cezasını 1 yıla indirdi
01 Eylül 2023 Cuma 14:21:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 14:21:00

Pentagon: Wagner esasen sona erdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in ölümüyle ilgili "Wagner grubu esasen bitti." dedi.

Sözcü Ryder, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda bir gazeteci, Kuzey Kore'nin Wagner'e silah sattığına dair geçen yıl ortaya atılan iddiaları anımsatarak, "Wagner ile Kuzey Kore arasındaki silah anlaşmasının bittiğine inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Ryder, Wagner'in kurucusu Prigojin'in ölümüne atıfta bulunarak, "Buradaki asıl mevzu, Wagner grubu esasen bitti. Bu nedenle ortada bir müzakere olmadığını da söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Wagner'in bir dönem Rusya-Ukrayna Savaşı'nda sahadaki en etkili faktör olduğunu belirten Ryder, "Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi zorba rejimlerden cephane ya da silah almaya çalışıyor." diye konuştu.

Ryder, Kuzey Kore'ye Rusya'ya hiçbir şekilde silah vermeme çağrısını yineledi.

Rusya, Prigojin'in uçak kazasında öldüğünü teyit etmişti

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, 27 Ağustos'taki açıklamasında Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bulunduğunu teyit etmişti.

Prigojin'in cenaze töreninin 29 Ağustos'ta "dışarıya kapalı şekilde" St. Petersburg'daki mezarlıkta yapıldığı bildirilmişti.

Etiketler : Ryder Rusya Soruşturma Komitesi Rusya Federal Hava Taşımacılığı
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX