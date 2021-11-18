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18 Kasım 2021 Perşembe 00:17:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 00:17:00

Pentagon: Türk ordusunun modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyoruz

Kaynak: AA

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Türkiye ve ABD arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na dair ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıyoruz" denildi.

Ankara'da yapılan görüşme sonrasında Türkiye ile ABD heyetlerinin mutabık kaldıkları ikinci toplantı 16 Kasım'da Pentagon'da gerçekleştirildi.

Türkiye-ABD savunma bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı'na ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)'ndan açıklama yapıldı.

Amerikan heyetine başkanlık eden Savunma Bakanlığı Müsteşarı Laura Cooper' "TSK'nın askeri modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdıklarını" ifade etti.

"Heyetler, ABD Başkanı Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerin üzerine bina edilecek şekilde birçok fonksiyonel ve bölgesel konuyu ele aldı."

KARADENİZ'DE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede terörizm ve Afganistan, Afrika, Güney Kafkasya, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da güvenlik konularının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Cooper'ın aynı zamanda Karadeniz'deki iş birliğini de vurguladığı ifade edildi.

"İki taraf aynı zamanda ikili savunma iş birliğini ve uzun ömürlü savunma ilişkimizi ilerletmeye yönelik hedefimizi de ele aldılar. Müsteşar Cooper ABD'nin NATO'ya destek noktasında Türkiye'nin modernizasyon ihtiyaçlarını tanıdığını yeniden vurguladı."

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada ise heyetler arası toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiği ifade edilmişti.

Etiketler : ankara msb karadeniz
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