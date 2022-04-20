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20 Nisan 2022 Çarşamba 20:41:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 20:41:00

Pentagon: Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdi

Kaynak: AA

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Pentagon, Rusya'nın Yeni START anlaşması kapsamında kıtalararası balistik füze denemesi yapacağını ABD'ye bildirdiğini açıkladı. Bunun ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, bir grup gazeteciye Rusya'nın kıtalararası balistik füze denemesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Rusya, Yeni START antlaşması yükümlülükleri kapsamında, Kıtalararası Balistik Füze Denemesi yapmayı planladığını, ABD'ye gerektiği gibi bildirdi. Bu tür denemeler rutindir. Ve bu, bir sürpriz değildi. Denemeyi, ABD veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmedik."

Rusya Savunma Bakanlığı, Sarmat kıtalararası balistik füzesinin ilk fırlatma denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

SARMAT FÜZESİ

Rusya, 1988'den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin "Şeytan" olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda'nın ikamesi için Sarmat'ı geliştirdi.

2010'dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda'dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.

Sarmat'ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle, mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkansız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat'ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.

YENİ START ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki "Yeni START" anlaşması, Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma olma niteliğini taşıyor.

Anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

5 Şubat 2011'de devreye giren, Nisan 2021'de sona eren 10 yıllık anlaşmanın süresi 5 yıl uzatılmıştı.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı Pentagon
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