VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye savunmasını bu yıl da yerli teknolojilerle donattı
Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136,7 milyon dolarlık sözleşme yaptı
Başkan Erdoğan 'İyi ki Varsın Eren' filminin galasına katıldı
Dünyada vaka sayıları rekor üstüne rekor kırıyor
T129 ATAK helikopteri Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi
Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısı ocak ayında
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Türkiye'de 39 bin 681 yeni vaka tespit edildi
Bir banka 75 bin müşterisine 'yanlışlıkla' 130 milyon sterlin dağıttı
Antalya'da kırmızı alarm: Fırtına 140 km'yi, yağış 235 kg'yi aştı
Irak, Çinli şirket ile petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzaladı
Bakan Çavuşoğlu Somalili mevkidaşı ile görüştü
Altın hesaplarından TL'ye dönen nasıl kazanacak? İşte yeni sistemin tüm detayları
Memur ve emekliye ek zam!
İtiraf ve hazımsızlık!
Başkan Erdoğan ve Biden anlaşmıştı: İlk adım atıldı
Pandeminin sonu göründü
Alman giyim devi, Türkiye'de üretimini genişletiyor
Bakan Özer'den Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine tokat gibi cevap!
HDP'li Buldan'dan ittifak itirafı
TURKSPORU'ndan 2021'de Madalya Rekoru
Merkez Bankası kur korumalı mevduatta geçerli günlük döviz fiyatlarını duyurdu
Görgü tanığı ilk kez konuştu
O dernek hakkındaki iddianame kabul edildi
30 Aralık 2021 Perşembe 22:27:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 22:27:00

Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136,7 milyon dolarlık sözleşme yaptı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 testi üretiminde kullanılan nitroselüloz membran üretimi için MilliporeSigma şirketi ile 136,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ABD yönetimi, ülkede Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte yaşanan test kiti eksikliğine yönelik adım attı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, 29 Aralık 2021'de ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı adına ve bakanlıkla koordineli olarak, MilliporeSigma ile ABD'de nitroselüloz membran üretimi yapması için 136,7 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı." ifadelerine yer verildi.

Nitroselüloz membranın Kovid-19 hızlı test kitlerinin üretiminde kullanılan kritik bir malzeme olduğu ifade edilen açıklamada, bu malzemenin Wisconsin eyaletinde devam eden Kovid-19 test üretimine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, bu sözleşmenin, ABD'nin ayda 83,3 milyondan fazla test kiti üretme hedefini yakalamak üzere yapıldığına işaret edildi.

Etiketler : abd yönetim kovid 19
Gazinoda nostaljik gece

Gazinoda nostaljik gece
13 ay sonra yine korona

13 ay sonra yine korona
Yeşilçam'dan bilim kurguya geçiş hayali

Yeşilçam'dan bilim kurguya geçiş hayali
Kapadokya'da karantinada

Kapadokya'da karantinada
Gizemli arkadaş

Gizemli arkadaş
Sinemada Masal Zamanı

Sinemada Masal Zamanı
Yeni yaş mutluluğu

Yeni yaş mutluluğu
Zayıflamak uğruna hastanelik oldu

Zayıflamak uğruna hastanelik oldu
Rıza Baba muamması

Rıza Baba muamması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER