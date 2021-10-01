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01 Ekim 2021 Cuma 08:28:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 08:28:00

Pentagon korkunç raporu yayımladı: 580 asker intihar etti

Kaynak: AA

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Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı. ABD ordusunda geçen yıl 580 asker intihar etti

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD ordusundaki intiharlarla ilgili yayımladığı yıllık raporda, 2020'de 580 askerin intihar ettiği, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 arttığı açıklandı.

AA'nın haberine göre raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 9,1, 2018 ile 2020 arasında ise yüzde 15,3 arttığı belirtildi.

Rezerv kuvvet arasındaki intihar oranının 2020'de önceki yıla göre yüzde 19,2 oranında arttığı ifade edilen raporda, ulusal muhafızlar arasındaki intihar oranının ise yüzde 31,7 yükseldiği kaydedildi.

İNTİHARLAR SON 5 YILDA YÜZDE 41,4 ARTTI

Geçen yıl, muvazzaf, rezerv ve ulusal muhafızlar arasında 580 askerin intihar ettiği ifade edilen raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda yüzde 41,4 oranında artarak 100 bin kişide 28'e çıktığına dikkat çekildi.

"BULGULAR ENDİŞE VERİCİ"

Rapora ilişkin açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bulgular endişe verici. Askerlerimiz ve asker aileleri arasındaki intihar oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor" sözlerine yer verdi.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı Lloyd Austin ABD ordusu İNTİHAR
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