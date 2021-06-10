Pentagon: Kabil ile ilgili Türkiye ile ön görüşmeler yapıldı

Pentagon: Kabil ile ilgili Türkiye ile ön görüşmeler yapıldı

Pentagon Sözcüsu John Kirby, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, havalimanı'nın güvenliği için Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararına saygı duyduklarını söyledi.

Sözcü Kirby, "Havaalanındaki güvenlik, hangi şekilde olursa olsun sadece ABD'nin değil, diğer ulusların da Kabil'de diplomatik varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli olacak" diye konuştu.