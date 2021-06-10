  • BIST
    1449.17
  • Dolar
    8,5992
  • Euro
    10,5025
  • Altın
    521,5650
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pentagon: Kabil ile ilgili Türkiye ile ön görüşmeler yapıldı
ABD'den İsrail ve Filistin'e çağrı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Putin'den NATO'ya net uyarı! ABD füzeleri ile ilgili dikkat çeken açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu: İsrail'in saldırgan politikalardan vazgeçmesi lazım
ABD, Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak
İcra ve İflas Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi
Şehit Astsubay Egemen Öztürk İzmir'de defnedildi
Günlük iyileşen sayısı vaka sayısını geçti
Başkan Erdoğan: FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gördük
Fethiye'de 112 düzensiz göçmen yakalandı
Aşılamada yaş sınırı 45'e düştü
Anlaşma sağlandı... Savaş gemilerimiz bölgeye gidiyor
Başkan Erdoğan'dan Aybüke Yalçın paylaşımı
Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye'nin çıkarlarını dikkate alıyoruz
SSB Başkanı Demir'den önemli ziyaret! "Geleceği çok parlak"
Tüm gözler Türkiye'de! "Dünya savaşan İHA'larımızı konuşacak"
Tarihte bir ilk yaşandı! ABD Donanması paylaştı
BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve İsrail ittifakında Türkiye detayı!
Kanal İstanbul için beklenen tarih belli oldu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
"105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü"
Mezentseva: Türkiye ile güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum
CHP'nin milli projeler alerjisi!: Durduracağız yatırımcıların önünü keseceğiz
10 Haziran 2021 Perşembe 00:59:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 00:59:00

Pentagon: Kabil ile ilgili Türkiye ile ön görüşmeler yapıldı

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin Afganistan'daki Karzai Havalimanında güvenliği sağlama teklifiyle ilgili ön görüşmelerin yapıldığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsu John Kirby, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby, havalimanı'nın güvenliği için Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararına saygı duyduklarını söyledi.

Sözcü Kirby, "Havaalanındaki güvenlik, hangi şekilde olursa olsun sadece ABD'nin değil, diğer ulusların da Kabil'de diplomatik varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli olacak" diye konuştu.

Etiketler : Kirby ABD John Kirby ABD Savunma Bakanlığı
Kalabalık bir düğün istiyorum

Kalabalık bir düğün istiyorum
Manken sıfır beden olmamalı

Manken sıfır beden olmamalı
Sezon finalini iple çekiyor

Sezon finalini iple çekiyor
Sokak tacizine dur!

Sokak tacizine dur!
11 milyon liralık yeni anlaşma

11 milyon liralık yeni anlaşma
Kapanış Suat Suna'dan

Kapanış Suat Suna'dan
İçine sinen projeyi bekliyor

İçine sinen projeyi bekliyor
Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan

Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan
Hamilelik sürprizli bir his

Hamilelik sürprizli bir his

EN ÇOK OKUNAN HABERLER