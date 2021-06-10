Pentagon: Kabil ile ilgili Türkiye ile ön görüşmeler yapıldı
ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin Afganistan'daki Karzai Havalimanında güvenliği sağlama teklifiyle ilgili ön görüşmelerin yapıldığını açıkladı.
Pentagon Sözcüsu John Kirby, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kirby, havalimanı'nın güvenliği için Türkiye ile ön görüşmeler yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki kararına saygı duyduklarını söyledi.
Sözcü Kirby, "Havaalanındaki güvenlik, hangi şekilde olursa olsun sadece ABD'nin değil, diğer ulusların da Kabil'de diplomatik varlıklarını sürdürebilmeleri için önemli olacak" diye konuştu.
- Pentagon: Kabil ile ilgili Türkiye ile ön görüşmeler yapıldı
- ABD'den İsrail ve Filistin'e çağrı
- Putin'den NATO'ya net uyarı! ABD füzeleri ile ilgili dikkat çeken açıklama
- ABD, Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak
- Anlaşma sağlandı... Savaş gemilerimiz bölgeye gidiyor
- Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Türkiye'nin çıkarlarını dikkate alıyoruz