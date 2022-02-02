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02 Şubat 2022 Çarşamba 18:38:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 19:25:00

Pentagon, Doğu Avrupa'ya 3 bin asker kaydırılacağını açıkladı

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya da 2 bin olmak üzere toplam 3 bin askeri, Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla sevk edeceklerini bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya da 2 bin olmak üzere toplam 3 bin askeri, Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla sevk edeceklerini bildirdi.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Kirby, şu anda Almanya'da konuşlu 1000 askeri Romanya'ya kaydıracaklarını duyurdu.

Kirby, bu sevkiyat ile Romanya'daki ABD asker sayısının 1900'e çıkacağını belirtti.

Bu askerlerin Romanya'nın daveti üzerine görevlendirileceğini ifade eden Kirby, bunun, hızlı hareket etmek üzere tasarlanmış bir birlik olduğunu ve ilerleyen günlerde Romanya'ya intikal edeceğini söyledi.

Kirby, ayrıca ABD'den 18. ve 82. Hava İndirme tümenlerinden 2 bin askerin Almanya ve Polonya'ya sevk edileceğini kaydetti.

Bu birliklerin bölgede ortaya çıkabilecek muhtemel durumlara müdahale etmek üzere NATO ülkelerine destek vereceğini dile getiren Kirby, "Bir konuda çok net olmak istiyorum. Bunlar kalıcı manevralar değil. Mevcut güvenlik ortamında olabilecek ihtiyaçlara yanıt vermek için tasarlandı. Üstelik bu güçler Ukrayna'da savaşmayacak. NATO müttefiklerimizin savunmasını sağlayacak." dedi.

Ayrıca Kirby, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO komutası altında Romanya'ya kuvvet konuşlandırmayı planladığına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gelişmeleri yakından takip edeceklerini vurgulayan Kirby, bölgedeki kuvvet dengesini ve Avrupa'daki durumu gözden geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

NATO'nun, ABD'nin tek taraflı askeri sevkiyatlarını veto edebileceğine dair iddialara yanıt veren Kirby, "NATO'nun bir örgüt olarak ABD birliklerinin konuşlandırılması üzerinde veto yetkisi yoktur." dedi.

Sözcü, gönderilecek bu kuvvetin daha önce NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi halinde sevk edilmek üzere teyakkuza geçirilen 8 bin 500 askerden farklı olduğuna dikkati çekti.

Caydırıcılık ve savunmaya yönelik geniş bir yaklaşım benimsemelerinin şaşırtıcı olmaması gerektiğine işaret eden Kirby, İspanya, Danimarka, Hollanda ve İngiltere'nin NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için ek kuvvetler konuşlandırma konusundaki değerlendirmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"PUTİN, GERGİNLİĞİ AZALTMAYA YÖNELİK HERHANGİ BİR İLGİ YA DA İSTEK BELİRTİSİ GÖSTERMİYOR"

Kirby, söz konusu ülkelere asker göndermelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm dünyaya NATO'nun ABD için önemli olduğunu göstereceğini belirterek, "Neden şimdi asker göndermeye karar verdiğimize gelince, Sayın Putin son 24 saatte ordusunun saldırma kapasitesini daha da artırdı. Putin, gerginliği azaltmaya yönelik herhangi bir ilgi ya da istek belirtisi göstermiyor." ifadelerini kullandı.

Putin'in Ukrayna'yı işgal etme konusunda kararını verip vermediğini henüz bilmediklerine işaret eden Kirby, gerekirse NATO ülkeleri ile danışarak bölgeye daha çok asker gönderebileceklerini kaydetti.

Kirby, Estonya'daki F-15'lerin durumunda da bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Fort Bragg'dan sevk edilecek 2 bin askerin çoğunluğunun Polonya'ya gideceğini aktaran Kirby, Florida Ulusal Muhafız üyelerinin hala Ukrayna'da bulunduğunu, danışmanlık ve eğitim desteği sağladığını ve bu konuda bir değişiklik olmadığını sözlerine ekledi.

Etiketler : pentagon doğu avrupa polonya almanya romanya asker
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