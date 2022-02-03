DEAŞ elebaşına yönelik operasyonun detayları paylaşıldı

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03 Şubat 2022 Perşembe 23:11:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 23:11:00

Pentagon, DEAŞ elebaşına yönelik operasyonun detaylarını paylaştı

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'nin kuzeybatısında düzenledikleri saldırıda ölü ele geçirilen DEAŞ elebaşı İbrahim El Haşimi el Kureyşi'nin kimliğini parmak izi ve DNA testinden belirlediklerini söyledi.

ABD özel kuvvetlerinin, çarşambayı perşembeye bağlayan gece İdlib'de DEAŞ elebaşı Kureyşi'ye yönelik, bir binaya düzenlediği saldırının detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Günlük basın toplantısında saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Kirby, saldırının başlarında Kureyşi'nin binanın üçüncü katında yanında eşi ve iki çocuğu bulunduğu sırada bir patlayıcı ile kendisini öldürdüğünü ifade etti.

Binanın ikinci katında ise Kureyşi'nin yardımcısı ile eşinin ABD güçlerine ateş açtığını kaydeden Kirby, Kureyşi'nin yardımcısı ve yardımcısının eşinin yanı sıra bir çocuğun öldürüldüğünü belirtti.

Şimdilik 3'ü çocuk 4 sivilin öldüğünü tespit ettiklerini anlatan Kirby, bu sayının değişebileceğini de dile getirdi.

Kirby, ayrıca aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin ise binadan çıktıklarını aktardı.

Binadan sağ çıkan sivillerin ABD tarafından alınmadığını ifade eden Kirby, bunların akıbetlerinin ne olduğuna dair yorum yapmadı.

Kureyşi'nin kimliğini nasıl tespit ettiklerine ilişkin bir soruya yanıt veren Kirby, "Cesedini parmak izi ve DNA testi ile tespit ettik. Parmak izlerini sahada, DNA analizini de bir süre sonra analiz edebildik." dedi.

Bu operasyonun aylar öncesinden planlandığını belirten Kirby, bu tür bir operasyonu yapmak için güçlü bir istihbaratın gerekli olduğunu kaydetti.

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın da operasyona katılıp katılmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Kirby, örgütün katkısının olduğunu, ancak operasyonun sadece ABD askerleri tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Operasyonun sonuna doğru bir grubun eve yaklaştığını ve ABD güçlerince "düşmanca" olarak tanımlanan gruba ateş açıldığını anlatan Kirby, buradaki çatışmada da iki kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

13 KİŞİ ÖLDÜ

ABD askerlerinin operasyon düzenlemesinin ardından enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın 13 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Yerel güvenlik unsurları, ABD askerlerinin, operasyonda evdekilerden birini sağ olarak alarak yanlarında götürdüklerini söylemişti.

Etiketler : abd savunma bakanlığı john kirby deaş elebaşı kureyşi pentagon
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