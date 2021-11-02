Pentagon: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti

Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'dan alınan habere göre; "Ankara'daki görüşmeye ilişkin biraz daha detay verir misiniz? Görüşme konuları nelerdi ve ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmazlık tam olarak nedir?" sorusu üzerine Kirby, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu anlaşmazlık olarak nitelendirmeyeceğim. Biz, Türkiye'nin (F-35) programdan çıkarılma sürecinin tamamlanmış olması ve bunun ikili ilişkilerin geleceği için ne anlama geldiğine ilişkin bir görüşmeydi. Dolayısıyla oldukça verimli bir görüşmeydi. Ton olarak da profesyoneldir.

Türkiye halen birçok ortak menfaatimizin olduğu değerli bir NATO müttefikidir. Biz, ittifak perspektifinden ortak güvenlik menfaatleri üzerine Türkiye ile çalışmaya devam etmek istiyoruz."

Kirby, toplantının sadece Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin olduğuna dikkati çekerek, "Bu, Türkiye ile ikili olarak yakın çalışma yolları bulmaya çalışmayacağız anlamına gelmiyor." dedi.

Kirby, "İttifakımız ikili güvenlik ilişkimiz bağlamında Türkiye ile nasıl ilerleyeceğimize ilişkin görüşmeler yapmak önemlidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik muhtemel operasyonuna ilişkin sorulara ise Kirby, bu konuda yorum yapmayacağını, SDG adını kullanan YPG/PKK ile Suriye'de "spesifik olarak ve sadece DEAŞ ile mücadele kapsamında ortaklık etmeye devam ettiklerini" söyledi.