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03 Eylül 2021 Cuma 20:48:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 20:52:00

Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti

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Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti. Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Yapılan açıklamaların ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : Afganistan taliban pencşir peryan
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