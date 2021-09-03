03 Eylül 2021 Cuma 20:48:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 20:52:00
Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'da Pencşir'in Peryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti. Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.
Yapılan açıklamaların ardından Taliban mensupları Kabil'de havaya ateş açarak kutlama yaptı.
Ayrıntılar geliyor
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