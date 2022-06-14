Pekin'de bar kaynaklı Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, bar kaynaklı vaka sayısı 228'e çıkarken, vakalar nedeniyle 100'e yakın apartman kompleksi karantina altına alındı.

Şehrin 16 merkezi ilçesinin 14'üne yayılan vakalar nedeniyle kentteki tüm spor müsabakaları iptal edildi, okullarda yüz yüze eğitime başlanması ertelendi.

Tüm bar, restoran ve kapalı eğlence mekanlarında salgın kontrol kurallarına ve havalandırma standartlarına uyulmasını sağlamak üzere denetimler arttırıldı.

Yeni salgının, şehirdeki en büyük yayılma olarak kayıtlara geçen Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bırakabileceği öngörülüyor.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Pekin'de son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 42, göstermeyen 32 vaka saptandı.

Nüfusu 21 milyonu aşan Pekin'de ilk vakaların 22 Nisan'da tespit edildiği Omicron kaynaklı salgın nedeniyle tüm şehirde karantina kısıtlamaları uygulanmıştı.

Vakaların kontrol altına alınması ve topluluk içi yayılmanın durdurulmasının ardından yerel yönetim, karantina kısıtlamalarını şehrin büyük bölümünde kaldırmaya karar vermiş, 1 Mayıs'tan beri yalnızca paket satış yapmalarına izin verilen restoranların yeniden açılmasına, evden çalışanların ofislerine dönmesine izin verilmişti.

Omicron vakaları "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Önlemler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.