Patlama siyaseti de vurdu! Soruşturma krizi!

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07 Ağustos 2020 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 09:34:00

Lübnan'da siyasi kriz yaşanıyor! Patlama sonrası tek yumruk olamadılar

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Lübnan'ın eski başbakanları ortak bir bildiri yayımlayarak soruşturma için uluslararası bir komisyon kurulmasını istedi. Ancak Başkan Yardımcısı Elie Ferezli, “Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir” diyerek soruşturmaya karşı çıktı. Ülkede Cumhurbaşkanı Hristiyan, Başbakan Sünni, Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın infilakı büyük bir yıkıma yol açtı. Yüzlerce kişiyi öldüren felaket, toplumsal yapısı kırılgan olan ülkede siyasi tartışmaları da alevlendirdi. Lübnan'ın eski Başbakanları ortak bir bildiri yayınlayarak patlamanın soruşturulması için uluslararası komisyon kurulmasını talep etti. Eski Başbakanlar Saad el-Hariri, Necip Mikati, Fuad Sinyora ve Temmam Selam, Hariri'nin başkent Beyrut'taki konutunda toplanarak 'tarafsız yargıç ve araştırmacıların yer alacağı uluslararası bir komisyon' yahut 'Arap soruşturma komitesi' kurulması çağrısında bulundu. Ülkedeki Dürziler de uluslarası soruşturma açılması çağrısına destek verdi.

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Lübnan'da anayasa gereği başbakanların Sünni Müslümanlardan, Meclis Başkanı’nın ise Şii mezhebinden olması gerekiyor. Ülkede Cumhurbaşkanı ise Hristiyan Maruni cemaatinden seçiliyor. Nitekim tamamı Sünni olan eski Başbakanların 'uluslararası komisyon' çağrısı, Lübnan'ın Meclis Başkan yardımcısı Elie el-Ferezli'nin tepkisini çekti. "Beyrut Limanı'ndaki patlama için uluslararası inceleme talep edilmesi Lübnan devletinin yok sayılması anlamına gelir" diyen Ferezli, yaşanan tartışmaları eski Başbakan Refik el-Hariri'nin suikaste kurban gitmesi sonrasındaki sürece benzetti.

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