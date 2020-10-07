Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı apar topar reklama gitti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, katılığı canlı yayında hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu açıkladı. Bu sözler üzerine yayın durduruldu. Rus kanalı apar topar reklama gitti
Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ederken, Ermenistan tarafı alçakca Azerbaycanlı sivilleri hedef alıyor. Bozguna uğrayan Ermenistan kentlere saldırarak korku havası yaratmaya çalışıyor.
HEDEFLERİNİN SİVİL NÜFUSU VURMAK OLDUĞUNU AÇIKLADI
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kıdemli Askeri Danışmanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya'da yayın yapan televizyon kanalına konuştu.
Harutyunyan hedeflerinin Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ağır silahlarla vurarak panik oluşturmak olduğunu açıkladı
APAR TOPAR REKLAMA GİRDİLER!
Harutyunyan itiraf niteliğinde ifadeler kullandı: Şimdi yeni bir askeri taktik geliştirdik. Hava sistemlerini (SİHA'lar) imha etmek ve yerleşim noktalarını bombalamak; panik için.
Bu sözler üzerine programın yapımcısı yayını durdurarak, reklam arasına gitti.
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