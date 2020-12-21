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21 Aralık 2020 Pazartesi 15:44:00 - Güncelleme:21 Aralık 2020 Pazartesi 15:45:00

Paşinyan ziyarete gittiği kiliseden böyle kovuldu... Tüm dünyaya rezil oldu

Kaynak: DHA

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Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti. Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti. Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen tören sırasında papaz tarafından kovuldu.

Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'daki savaşın sona ermesinin 40'ıncı gününde, hayatını kaybeden askerler için başkent Erivan'da 19 Aralık itibarıyla üç günlük resmi yas ilan edildi. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti.

PAPAZ PAŞİNYAN'IN ELİNİ SIKMADI

Paşinyan, kilisede ölen askerleri için düzenlenen dini tören sırasında papaza elini uzattı. Papaz Paşinyan'a tepki göstererek, önce elini vermedi, sonra da kapıyı gösterdi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Kiliseden kovulan Paşinyan yanındaki korumalara "gidiyoruz" diyerek, kiliseden ayrıldı.

SYUNİK KENT MERKEZİ SAKİNLERİ NÖBET TUTTU

Öte yandan, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırında bulunan Syunik bölgesi sakinleri, Pashinyan'ın bölgeye gelişi ile ilgili protesto düzenlendi. Bir grup bölge sakini Paşinyan'ın konvoyunu durdurmak için kent girişinde nöbet tuttu. Azerbaycan ordusunun 44 gün süren operasyonunda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmişti. Ermenistan, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya 10 Kasım'da imza atmıştı.

Etiketler : Azerbaycan Paşinyan PAPAZ KİLİSE ERMENİZTAN
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