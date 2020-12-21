Pasifik'te sular ısınıyor...

ABD'ye ait güdümlü füze gemisi USS Mustin, Tayvan Boğazı’ndan geçerken Çin ordusu tarafından 'taciz' edildi.

ÇİN DONANMASINDAN GÖZDAĞI

Çin ordusundan yapılan açıklamaya göre, Tayvan Boğazı'ndan geçen ABD'ye ait savaş gemisinin takibe alındığı ve bu tür görevlerin Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlere "kur yapan göndermeler" olduğu ifade edildi.

ABD Pasifik Donanması komutanlığından yapılan açıklamada, güdümlü füze gemisi USS Mustin'in "uluslararası hukuka uygun olarak 19 Aralık'ta rutin bir Tayvan Boğazı geçişi" gerçekleştirdiği sırada olayın vuku bulduğu ifade edildi.

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİNDEN YAKIN TAKİP

Çin ordusu komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava ve deniz kuvvetlerinin gemiyi takip ettiğini ve izlediği aktarıldı.

Çin yönetiminin iddialarına göre Tayvan, Çin’in kendi toprağı ve işgal altında bulunuyor.

Çin ordu komutanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür görevler, kasıtlı olarak Tayvan meselesinin sıcaklığını artıyor ve Tayvan’ı Çin’e karşı kışkırtarak bölgede barışı ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atıyor. ABD bir güç gösterisi yapıyor ve Tayvan'ı kendi bencil stratejik amaçları için bir piyon olarak kullanmaya çalışıyor."

Tayvan Savunma Bakanlığı ise, ABD gemisinin güneye doğru ilerlediğini, hareketlerinin izlendiğini ve durumun normal olduğunu açıkladı.