VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İspanya'dan, Ukrayna'ya askeri yardım
Hollanda Kralı Willem Alexander, resmen özür diledi
Dünya ticaretinde yeni alternatif: Güzergahı Türkiye belirleyecek!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarihi köprülerin bakım ve onarımlarının yapılarak, yenilendiği açık...
CHP ve İYİ Parti'de hezimetin sancıları sıklaşıyor! İstifa edip parti kurmaya hazırlanıyorlar
Pakistan'da polis merkezine bombalı saldırı düzenlendi
01 Temmuz 2023 Cumartesi 15:47:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 15:47:00

Pasifik'te 3.5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: IHA

ABONE OL

Meksika donanmasının Pasifik açıklarında operasyon düzenlediği bir denizaltıda 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

Meksika donanması, Pasifik açıklarında takibe aldığı 26 metre uzunluğundaki bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi. Havadan destek verilen operasyonda denizaltıda yapılan arama sonucu 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Denizaltıdaki farklı ülkelerden 5 kişi gözaltına alınarak Baja California eyaletindeki La Paz şehrine götürüldü. Uyuşturucuların kokain olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Etiketler : uyuşturucu operasyonu Meksika donanması Pasifik açıkları
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX