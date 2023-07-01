Pasifik'te 3.5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Meksika donanması, Pasifik açıklarında takibe aldığı 26 metre uzunluğundaki bir denizaltıya operasyon gerçekleştirdi. Havadan destek verilen operasyonda denizaltıda yapılan arama sonucu 3,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Denizaltıdaki farklı ülkelerden 5 kişi gözaltına alınarak Baja California eyaletindeki La Paz şehrine götürüldü. Uyuşturucuların kokain olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.