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29 Eylül 2021 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:29 Eylül 2021 Çarşamba 11:14:00

Para için Atina'yı kışkırttı

Kaynak: Akşam

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Yunanistan'a 24 Rafale jetten sonra 3 fırkateyn satan Macron, “Yunanistan'a yönelik saldırganlığa karşı işbirliği yapmalıyız” dedi.

Yunanistan, Fransa ile "stratejik ortaklık" kapsamında yaptığı savunma anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Dün Elysee Sarayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından imzalanan anlaşma uyarınca Fransa Yunanistan'a üç fırkateyn satacak. 4. fırkateyn opsiyonu da açık bırakıldı. Akşam'ın haberine göre, Belharra sınıfı fırkateynler Yunanistan'a milyarlarca dolara mal olacak. Reuters haber ajansına konuşan bir Yunan hükümet kaynağı, fırkateynler için yaklaşık 3 milyar euro ödeneceğini belirtti. Yunanistan, geçen sene tarihinin en büyük savunma programı çerçevesinde Fransa'dan 24 adet Rafale savaş uçağı alımına da imza atmıştı. Öte yandan dün Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan Miçotakis, "Türkiye ile bir silahlanma yarışına girme niyetim hiç yok" ifadesini kullandı.

'KAVGACI ATİNA DEĞİL'

Macron, imzalanan anlaşmayla iki ülkenin Akdeniz'deki ortak çıkarlarının savunulmasını hedeflediklerini söyledi. Macron, anlaşmanın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırma riski taşıyıp taşımadığı yönündeki bir soruya "AB'nin dış sınırını oluşturan Yunanistan'ın korunmaya ihtiyacı var. 2020 yazında Doğu Akdeniz'de kavgacı tarafın Yunanistan olduğunu düşünmüyorum. AB üyesi ülkelerle dayanışma göstermek" dedi. Son aylarda Atina ve Ankara arasında Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve münhasır ekonomik bölge gerginliği yerine sulh yollu görüşmelere bırakmıştı.

AUKUS'A YANIT

Duyuru, Avustralya'nın Fransa ile daha önce imzalanan 55 milyar euroluk devasa denizaltı sözleşmesini iptal ederek ABD ve İngiltere'yi tercih etmesinin hemen ardından geldi.Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de açıklanan Hint-Pasifik ittifakı çerçevesinde Avustralya Fransa'ya sipariş verdiği 66 milyar dolarlık elektrikli dizel denizaltı siparişini iptal ederek ABD'den nükleer denizaltı satın alacağını açıklamıştı.

Etiketler : YUNANİSTAN FRANSA ATİNA AKDENİZ MACRON
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