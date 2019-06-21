Papua Yeni Gine'de 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kandrian bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 51,7 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(AA)