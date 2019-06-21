21 Haziran 2019 12:02 | Cuma
Papua Yeni Gine'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kandrian bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 51,7 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Pensilvanya'da büyük patlama
- Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
- Mursi’nin defnedildiği mezarlığı sadece İsrail kanalının görüntülemesine izin verdiler
- İsrail'deki Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans: Bin Selman ve Bin Zayid birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi
- Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?