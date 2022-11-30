Papa'nın Çeçenler ve Buryatlara dair 'en zalimler' tanımlaması, Rusya'nın tepkisini çekti

Papa'nın ABD'deki Cizvit yayın organı "America"da 28 Kasım'da yayımlanan röportajında, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirme yaparken Çeçenler ve Buryatlar hakkında söylediği sözler, Rusya-Vatikan ilişkilerinin gerilmesine yol açtı.

Röportajda, Ukrayna halkını, "şehit halk" olarak tanımlayan Papa, "Şehitlerin varsa, onları şehit eden de vardır. Ukrayna'dan bahsederken bir zulüm hakkında konuşuyorum çünkü gelen birliklerin zalimlerine dair çok fazla bilgim var. Genel açıdan en zalimler belki de Çeçenler, Buryatlar ve benzerleri gibi Rusya'dan ama Rus geleneğinden olmayanlardır ama tabii istila eden Rus devletidir." ifadelerini kullandı.

RUSYA VE KADİROV'DAN PAPA'YA SERT TEPKİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Papa Franciscus'a tepki göstererek, "Bu artık Rus karşıtlığı değil, hangi düzeyde olduğunu bilmediğim bir çarpıtma. Hatırlarsanız, 1990'larda ve 2000'lerin başında bize bunların tam tersi söylendi, 'Ruslar ve Slavlar Kafkas halklarına eziyet ediyor' deniyordu. Şimdi ise Kafkas halklarının Ruslara eziyet ettiği söyleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin Başkanı Ramazan Kadirov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyaca ünlü bir din adamının, Müslümanların düşmana karşı tavrını bilmemesi ayıptır. Evet, ana vatanımıza, dinimize ve insanımıza sahip çıkma konusunda gayretliyiz. Düşmanı teslim olmaya, vatandaşlarımızı da savunmak için ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Bu zulüm mü?" ifadelerini kullandı.

Kadirov, savaşan Çeçenlerin dindar olduğunu, aralarında tek bir alkolik ve uyuşturucu bağımlısı olmadığını belirterek, Papa'nın yabancı medyanın propagandasının kurbanı olduğunu kaydetti.

Bu arada, İtalyan basınında Rusya kaynaklı çıkan haberlerde, Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Alexander Avdeev'in de Moskova'nın Papa'nın sözlerine ilişkin "kızgınlığını" ilettiği belirtildi.