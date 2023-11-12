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12 Kasım 2023 Pazar 16:33:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 16:33:00

Papa'dan Gazze açıklaması: "Yaralılara acilen yardım edilmeli, siviller korunmalı"

Kaynak: AA

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de acilen yaralılara yardım edilmesi, sivillerin korunması ve zor durumdaki halka daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, duanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Sudan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve Filistin'deki ciddi durumu düşünmeye devam ettiğini vurgulayan Papa Franciscus, "Acı çeken herkesin, Filistinlilerin ve İsraillilerin yanındayım. Bu karanlık anda onlara sarılıyorum ve onlar için çok dua ediyorum. Silahlar dursun. Silahlar asla barış getirmez, çatışmalar yayılmamalı. Yeter kardeşlerim, yeter." ifadelerini kullandı.

Papa, Gazze'deki duruma dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazze'de yaralılara acilen yardım edilmeli, siviller korunmalı ve tükenmiş bu halka çok daha fazla insani yardım ulaştırılmalıdır. Aralarında çok sayıda yaşlı ve çocuğun bulunduğu rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Hristiyan, Yahudi, Müslüman hangi kavim ve dinden olursa olsun her insan, Rabb'in katında kutsaldır, değerlidir ve barış içinde yaşama hakkına sahiptir."

Katoliklerin ruhani lideri, Sudan'daki gelişmelere de değindi.

Papa, bu ülkede çok sayıda kişinin mağdur olduğunu ve yerlerini terk etmek durumunda kaldığı bir iç savaştan geçtiğini belirterek, "Sudan'ın aziz halkının acılarına yakınım ve yerel yetkililere, 'insani yardımı teşvik etmeleri ve uluslararası toplumun da katkısıyla barışçıl çözümlere ulaşmak için çalışmaları konusunda' çağrıda bulunuyorum." idedi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 100'ü aştı, bu kişilerin en az 4 bin 500'ünü çocuklar ve 3 bin 27'sini kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 72 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : PAPA GAZZE AÇIKLAMA
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