Papa'dan Ayasofya açıklaması: Acı çekiyorum...
Katoliklerin dini lideri Papa, Ayasofya'nın ibadete açılması sebebiyle derin acı duyduğunu söyledi.
Geçtiğimiz cuma günü yeniden cami olarak hizmet vermesi kararlaştırılan Ayasofya hakkında konuşan Papa Francis, bu durumun çok acı verici olduğunu söyledi.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa, haftalık pazar ayini için St. Peter's Meydanı'nda Hristiyanlara seslendi. Papa Francis'in gündeminde Ayasofya Camii de vardı.
''AYASOFYA'YI DÜŞÜNÜYORUM, DERİN ACI DUYUYORUM''
Francis, Ayasofya için şu ifadeleri kullandı: "Aklım İstanbul'da. Ayasofya'yı düşünüyorum ve derin acı duyuyorum"
"O YARA ARTIK KAPANMALI... AYASOFYA HEP İSLAM'IN KALACAKTIR"— Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) July 12, 2020
Papa'dan flaş Ayasofya açıklaması https://t.co/TQN9trV52R pic.twitter.com/f1SK8bSArW
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