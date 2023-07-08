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Papa, göçmen trajedilerine yönelik: Sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz
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08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:35:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 21:35:00

Papa, göçmen trajedilerine yönelik: Sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz

Kaynak: AA

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, güvenli ve daha iyi bir yaşam için Avrupa'ya ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin denizde can vermesinin "utanç verici" olduğunu belirtirken, "halen çaresiz ve sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Papa olarak seçildiği 2013'te ilk gezisini, düzensiz göç konusuna dikkati çekmek için Orta Akdeniz'de göçmenlerin en çok geldiği nokta olan İtalya'nın Lampedusa adasına yapan Papa Franciscus, bu gezisinin 10. yıl dönümü dolayısıyla adanın bağlı olduğu başpiskoposluğa bir mektup gönderdi.

Papa, mektubunda son dönemde Akdeniz'de çok sayıda göçmen trajedisi yaşandığını belirterek, "Akdeniz'de ciddi trajedilerin tekrar yaşandığına tanık olduğumuz bugünlerde, halen çaresiz ve sessiz kaldığımız katliamlara şaşırıyoruz. Başta çocuklar olmak üzere masum insanların, savaştan ve şiddetten daha uzak, barışçıl bir yaşam arayışıyla ölmesi, bizi kayıtsız bırakamayacak kadar acı ve sağır edici bir çığlıktır. Bu durum, artık nasıl yas tutulacağını, başkalarına nasıl merhamet göstereceğini bilmeyen toplumun utancıdır." ifadelerini kullandı.

Katoliklerin ruhani lideri, mesajında düzensiz göçmenlere dayanışma gösterilmesi çağrısı yaptı.

Papa Franciscus, 8 Temmuz 2013'te bir göçmen teknesinin batması sonucunda çok sayıda düzensiz göçmenin ölmesi dolayısıyla Lampedusa'yı ziyaret etmişti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın insan öldü ya da denizde kayboldu.

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