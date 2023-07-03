VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atom Enerjisi Ajansı'ndan, Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin kritik uyarı: Durum çok kırılgan
Günler sonra konuştu: Yakında cephede yeni zaferler göreceksiniz
Pakistanlı dağcı, 8126 metre yüksekliğindeki dağda mahsur kaldı
ABD'de sıcak hava alarmı verildi
Başkan Erdoğan, BAE'ye gidecek
İmamoğlu 'tamamen yeniledik' demişti: İstanbul Otogarı'nın hali vatandaşı isyan ettirdi!
03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:03:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 21:03:00

Pakistanlı dağcı, 8126 metre yüksekliğindeki dağda mahsur kaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistanlı dağcı Asıf Bhatti, yaşadığı kar körlüğü sebebiyle Gilgit-Baltistan bölgesinde bulunan 8126 metreyle "dünyanın en yüksek 9. dağı" Nanga Parbat'da mahsur kaldı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Dağcılık Kulübü Genel Sekreteri Karar Haidri, Nanga Parbat'a tırmanan dağcı Bhatti'nin yaşadığı kar körlüğü sebebiyle 7 bin 500-8 bin metrede mahsur kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Haidri, Bhatti'nin geri getirilmesi için helikopter gerektiğini ifade ederek, "Fakat bunun için Bhatti'nin 6 bin-6 bin 500 metreye inmesi gerekiyor." dedi.

Macera turizmi üzerine faaliyetler yürüten Karakoram Kulübü de Bhatti'nin kurtarılması için dağcılardan oluşan bir ekibin hazırlandığını duyurdu.

Karda uzun süre güneş ışığına maruz kalan gözlerde kar körlüğü (fotokeratit) meydana gelebiliyor.

Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Nanga Parbat'a 1895'ten bugüne kadar yapılan 287 tırmanma girişiminde 64 dağcı yaşamını yitirdi.

Dağcıların "katil dağ" olarak isimlendirdiği Nanga Parbat'ın dağcılar için ölüm oranının yüzde 22,3 olduğu belirtiliyor.

Etiketler : Nanga Parbat dağcılık Pakistan
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Kadınların üzerinde güzellik baskısı var

Kadınların üzerinde güzellik baskısı var
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Nişanladılar

Nişanladılar
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX