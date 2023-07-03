Pakistanlı dağcı, 8126 metre yüksekliğindeki dağda mahsur kaldı

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Dağcılık Kulübü Genel Sekreteri Karar Haidri, Nanga Parbat'a tırmanan dağcı Bhatti'nin yaşadığı kar körlüğü sebebiyle 7 bin 500-8 bin metrede mahsur kaldığını ve yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Haidri, Bhatti'nin geri getirilmesi için helikopter gerektiğini ifade ederek, "Fakat bunun için Bhatti'nin 6 bin-6 bin 500 metreye inmesi gerekiyor." dedi.

Macera turizmi üzerine faaliyetler yürüten Karakoram Kulübü de Bhatti'nin kurtarılması için dağcılardan oluşan bir ekibin hazırlandığını duyurdu.

Karda uzun süre güneş ışığına maruz kalan gözlerde kar körlüğü (fotokeratit) meydana gelebiliyor.

Gilgit-Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 6 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Nanga Parbat'a 1895'ten bugüne kadar yapılan 287 tırmanma girişiminde 64 dağcı yaşamını yitirdi.

Dağcıların "katil dağ" olarak isimlendirdiği Nanga Parbat'ın dağcılar için ölüm oranının yüzde 22,3 olduğu belirtiliyor.