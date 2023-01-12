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12 Ocak 2023 Perşembe 00:48:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 00:48:00

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki siyasi kriz İmran Han lehine sonuçlandı

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde eski Başbakan İmran Han ile koalisyon hükümeti arasında yaşanan siyasi kriz, Han lehine sonuçlandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, koalisyon hükümetinin İmran Han'ın ittifak kurduğu Pencap eyalet Başbakanı Pervez İlahi'ye karşı talep ettiği güven oyu oturumu bugün yapıldı.

Oylamada, Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı İlahi, 186 oy elde ederek güven oylamasını kazandı.

Pencap Eyalet Meclisi 371 sandalyeden oluşuyor, 186 oy alan aday Pencap Başbakanı seçiliyor.

Muhalefet partileri, yasal gerekliliklerin yerine getirilmediği gerekçesiyle güven oylamasını boykot etti.

Oturumu Pencap Meclisinden takip eden Federal İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, güven oylaması sürecinin anayasaya aykırı şekilde yapıldığını ve bunu mahkemeye taşıyacaklarını söyledi.

Pervez İlahi, 26 Temmuz 2022'de Pencap Başbakanı seçilmişti.

İmran Han'ın, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet meclislerini feshedeceğini açıklamasının ardından ülkede siyasi gerilim artmıştı. Han, erken genel seçim konusunda hükümete baskı kurmak amacıyla iktidarda olduğu eyalet meclislerini feshetme kararı almıştı.

Koalisyon hükümeti ise Pencap'ta güven oyu talebinde bulunarak, Han'ın meclisin feshedilmesi kararının ertelenmesini sağlamıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi ŞahbazŞerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Etiketler : Pakistan İmran Han Pervez İlahi
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