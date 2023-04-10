Pakistan'da bombalı saldırıda 2'si polis 4 kişi öldü
Kaynak: AA
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde emniyet mensuplarını taşıyan aracı hedef alan bombalı saldırıda 2'si polis 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrinde işlek bir caddede polisleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.
Patlamada 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Yetkililer, saldırıda 3-4 kilogram patlayıcı maddenin kullanıldığını açıkladı. Saldırıyı üstlenen olmadı.
Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.
TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ
Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.
İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.
Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis olmak üzere 102 kişi hayatını kaybetmişti.
Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmişti.
- Pakistan'da bombalı saldırıda 2'si polis 4 kişi öldü
- BM'de silah ihracatı ihlalleri toplantısında, Rusya ile ABD birbirlerini suçladı
- Trump rakibi DeSantis'i seçimlerde aday olmaması yönünde uyardı
- Kanada tarım sektörünün 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var
- Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
- ABD ordusunun sızdırılan “gizli” belgeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı