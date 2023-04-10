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10 Nisan 2023 Pazartesi 21:51:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 21:51:00

Pakistan'da bombalı saldırıda 2'si polis 4 kişi öldü

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde emniyet mensuplarını taşıyan aracı hedef alan bombalı saldırıda 2'si polis 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta şehrinde işlek bir caddede polisleri taşıyan araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

Patlamada 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Yetkililer, saldırıda 3-4 kilogram patlayıcı maddenin kullanıldığını açıkladı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis olmak üzere 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmişti.

Etiketler : Pakistan Belucistan Şahbaz Şerif

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