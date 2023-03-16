Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
Kaynak: AA
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Adıyaman ve Şanlıurfa'da şiddetli yağışların neden olduğu selde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Başbakan Şerif, mesajında, İslamabad'ın doğal afetle mücadele çabalarında Ankara ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.
Şerif, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dilerken, Pakistan'ın bu zor zamanda elinden gelen bütün yardımı yapacağını kaydetti.
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