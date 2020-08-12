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12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:43:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:51:00

Kardeş Pakistan'dan Türkiye'ye Doğu Akdeniz desteği: Türkiye yalnız değildir

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak için attığı adımlar, Pakistan halkından tam destek aldı. Pakistan halkı, 'Türkiye yalnız değildir' etiketi altında binlerce paylaşımda bulundu.

Türk ve Yunan donanmalarının Türkiye’nin NAVTEX ilan ettiği bölgenin çevresindeki yerlerini alması, küresel güçler ve uluslararası basının yanı sıra dünya halkları tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarını korumak için attığı adımlar, Pakistan halkından tam destek aldı.

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Türkiye’ye destek mesajlarını sosyal medya platformları üzerinden Türkçe, İngilizce ve Urduca olarak dile getiren Pakistan halkı, "Türkiye yalnız değildir" anlamına gelen "TurkeyIsNotAlone" etiketini en çok konuşulan konular arasına taşıdı.

Pakistan’ın devletiyle ve milletiyle Türkiye’yi hiçbir zaman ve hiçbir şartta yalnız bırakmayacağının ve "iki devlet, tek ruh" mesajını veren Pakistan halkı, "TurkeyIsNotAlone" etiketi altında binlerce paylaşımda bulundu.

ESRA BİLGİÇ DE DESTEK VERDİ

Pakistan’da izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç de “Türkiye yalnız değildir” etiketine destek verdi.

Pakistan halkı tarafından yakından takip edilen oyuncu Esra Bilgiç’in "Sevgili Pakistan, Türkiye’nin sizin sevginize ihtiyacı var" paylaşımına çok sayıda beğeni geldi.

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