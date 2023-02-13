VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı
Ürdün: Türkiye'ye yardımların gönderilmesini sürdürüyoruz
DASK: Hasar ihbarında süre kısıtlaması uygulanmamaktadır
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 3 bin 389 yaralı taburcu edildi
Novak Djokovic'ten depremzedeler için destek mesajı
Malatya'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 31 gözaltı kararı
Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili gözaltına alındı
Pakistan'dan Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar devam ediyor
Hatay Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi
1 metrelik alanda yaşadıkları dehşeti anlattı
Yardım ekibinden provokatör Ümit Özdağ'a sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Ümit Özdağ'a çok sert tepki
İsrail savaş uçakları, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Felaket böyle büyüdü!
Depremin 167. saatinde enkazdan yürüyerek çıktı, selam verdi
Bakan Soylu: Tek güvenlik sorunu yağmacılık değil, yalancılıktır
Bölge beşik gibi sallanıyor
10 ilde yapılacak destek ödemelerinin detayları belli oldu
Kan bağışı için bu koşullara dikkat
Mide tembelliğiyle baş etmek için doğru beslenin
‘Sarı nokta' sebepli görme kayıpları arttı
Migren ağrısının nedeni 'çiğneme sistemi' olabilir
AFAD görevlisinin acı notları
170. saatte umutlar tazelendi! Sibel Kaya enkazdan sağ kurtarıldı
13 Şubat 2023 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 09:30:00

Pakistan'dan Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde Bakanlar Kurulunun, milletvekillerinin ve bölgedeki tüm devlet çalışanlarının maaşlarının 5 günlük kısımları, depremzedeler için oluşturulan fona aktarılacak.

Pakistan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye yardımlar sürüyor.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, aralarında battaniye ve kışlık çadırların bulunduğu 5 tonluk yardım malzemesi, Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) ile Türkiye'ye gönderildi.

NDMA'nın başkent İslamabad'daki ofisinde Türkiye ve Suriye'ye yönelik insani yardımlarla ilgili toplantı düzenledi.

NDMA Başkanı Korgeneral İnam Haydar Malik, NDMA olarak Türkiye'ye 162 ton, Suriye'ye 9 ton yardım gönderildiğini belirterek, 447 tonluk desteğin ise tırlar aracılığıyla yola çıktığını belirtti.

Malik, iki tabakalı 195 ton çadırın ve 1600 tonluk gıda paketlerinin hazırlandığını ve bu malzemelerin tırlar ve Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle önümüzdeki günlerde yola çıkacağını ifade etti.

NDMA, bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ülkenin çeşitli şehirlerinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım noktaları oluşturdu.

Al Khidmat Vakfı, Khubaib Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı ve Pakistan'dan farklı STK'ler, deprem bölgesinde sahada faaliyetlerini sürdürüyor.

AZAD CAMMU KEŞMİR'DEN YARDIM FONU

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir Başbakanı Serdar Tanvir İlyas, Bakanlar Kurulu kararıyla bölge genelinde depremzedeler için özel yardım fonu oluşturulduğunu açıkladı.

İlyas, Bakanlar Kurulunun, milletvekillerinin ve bölgedeki tüm devlet çalışanlarının maaşlarının 5 günlük kısımlarının depremzedeler için oluşturulan fona aktarılacağını belirtti.

Hayırseverlere ve vatandaşlara cömert şekilde bağış yapmaları çağrısında bulunan İlyas, "2005'te Azad Cammu Keşmir'de deprem yaşandığında yardıma ilk koşan Türk halkı ve hükümetiydi. Bugün karşılığını verme zamanı." dedi.

Etiketler : pakistan deprem türkiye depremzede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX