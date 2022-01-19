Bölgede S-400 gerilimi!

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19 Ocak 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 14:00:00

Pakistan'dan Fetih-1 füzesi çıkışı

Kaynak: Star.com.tr

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Analistler, yeni edindiği S-400 hava savunma sistemine aşırı güvenen Hindistan'ı, kardeş ülke Pakistan'ın Fetih-1 füzesi ve Çin'den alınan A-100 çoklu roket sistemini hafife almaması konusunda uyardı. Uzmanlar, Fetih-1'in yanı sıra, S-400'ün Pakistan'ın nükleer gücü üzerinden herhangi bir etkisi olmadığını söylüyor.

Uzmanlar, yeni edindiği S-400 hava savunma sistemine aşırı güvenen Hindistan'a yanlış bir savunmasızlık hissi verebileceği ve ezeli rakibi Pakistan'ı içeren askeri bir yanlış hesaplama olasılığını artırabileceği konusunda uyarıyor.

BÖLGEDE S-400 GERİLİMİ! PAKİSTAN'DAN FETİH-1 ÇIKIŞI GELDİ

Pakistan merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde ülkenin nükleer programını ve dağıtımını inceleyen kıdemli bir analist Mansoor Ahmed, Defense News'e verdiği demeçte, "Hint söylemi, S-400'ün hava sahasını etkili bir şekilde geçilmez ve kuvvetlerini dokunulmaz kıldığı inancını öne sürüyor." dedi.

Ahmed'e göre Hindistan'ın 'Soğuk Başlangıç' doktrinine inanarak askeri maceracılığa başvurmaya cesaretlendirilebileceğine dair endişeler var.

Ahmed, balistik veya seyir füzelerine karşı savunma sistemlerinin etkinliğinin, sorgulanmaya açık ve etkili angajman menzili gibi çeşitli faktörlere bağlı olabileceğini söyledi.

FETİH-1 A-100 HESABA KATILMALI

Ahmed, Pakistan'ın Fetih-1'i S-400'ü tehlikeye atabilecek bir silah olarak özellikle işaret etti. Fetih-1, Ağustos 2021'de başarıyla test edildi.

Ayrıca, S-400'ün bastırılması ve hatta imha edilmesi, etkili elektronik savaş yöntemleriyle de desteklenebilir. Ahmed, bu yöntem için, 'Pakistan Hava Kuvvetleri'nin Şubat 2019'da bir gerilim sırasında Hindistan'ın elindeki topraklara başarılı bir şekilde misilleme saldırıları başlattığında gösterdiği bir yeteneği.' işaret ediyor.

NÜKLEER CAYDIRILIK ÜZERİNDE BİR ETKİSİ YOK

Uzmanlara göre, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığının tüm yönleriyle geliştirilip ve korunmasını planlayan Stratejik Planlar Bölümü (SPD), büyük olasılıkla S-400'ün oluşturduğu tehdidi ve nasıl yanıt verileceğini belirlemekle görevlendirilecektir.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü düşünce kuruluşunda havacılık uzmanı Douglas Barrie, 'Hindistan S-400'lerinin, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığının genel güvenilirliği üzerinde çok az veya hiç etkisi olmadığını görüyorum" diyor.

Barrie açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir rakibin alabileceği karşı önlemler Maksimum angajman menzili, konuşlandırılan karadan havaya füzenin çeşidine, operasyonel alandaki ilgili radarların algılama menzillerine, personelin sistemi etkin bir şekilde kullanma kapasitesine ve ayrıca atılan adımlara bağlıdır."

Etiketler : S-400 PAKİSTAN FÜZE Douglas Barrie
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