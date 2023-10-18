Pakistan'dan ''barış süreci'' çağrısı

Ulusal basındaki haberlere göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'nda konuşan Jilani, İsrail'in insan hakları ihlallerini kınadı.

Jilani, İsrail'in savaş suçu anlamına gelen ayrım gözetmeden ve orantısız güç kullanması dolayısıyla sorumlu tutulması için uluslararası topluma seslenerek iki devletli çözüm temelinde BM ve İİT kararlarıyla uyumlu Filistin devletinin güvence altına alınması için "kapsayıcı ve şeffaf" barış süreci çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistinlilere karşı yürüttüğü "terör kampanyasına bir an önce son vermesi" gerektiğini vurgulayan Jilani, ateşkesin sağlanması, Gazze'ye yönelik kuşatmanın kaldırılması ve Filistinlilerin evlerinden zorla tahliye edilmesinin durdurulmasını talep etti.

Jilani, Gazze halkına güvenli ve sınırsız insani yardımın sağlanmasının önemli olduğunun altını çizerek devam eden çatışmanın arkasındaki sebebin iki devletli çözümün uygulanmaması olduğunu söyledi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.