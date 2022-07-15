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15 Temmuz 2022 Cuma 12:38:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 12:40:00

Pakistan'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'ye destek mesajı

Kaynak: AA

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Pakistanlı liderler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye ve Türk halkına desteğini ve dayanışmasını yineledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine sarsılmaz güveninin dışavurumu olarak hatırlanacağını belirtti.

    Şerif, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiyi destekleme ve korumasına yönelik kararlılığını yansıttığına işaret etti.

    Eski Pakistan Başbakanı İmran Han da Twitter'daki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayarak, "15 Temmuz 2016, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk halkının desteğiyle kendisine karşı darbe girişimini başarısızlığa uğrattığı gün olarak anılıyor." ifadelerini kullandı.

    Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye'ye ve Türk halkına sonsuz dayanışma ve güçlü destek yinelendi.

    Açıklamada, Türk halkının 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine karşı kahramanca mücadelesinin birlik, cesaret, kararlılık ve bağlılıkla milletlerin tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini gösterdiği vurgulandı.

    Türkiye ile Pakistan'ın ilişkilerinin ortak dini, kültürel, dilsel ve manevi mirasa gömülü olduğuna işaret edilen açıklamada, her iki tarafın siyasi liderliğinin güçlü kararlılığıyla iki ülke arasındaki çok yönlü stratejik ilişkinin güçlenerek büyümeye devam edeceği kaydedildi.

    Etiketler : Şahbaz Şerif Pakistan 15 Temmuz
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