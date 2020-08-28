Pakistan'daki şiddetli yağış! Ölü sayısı 34'e yükseldi

Dünya News televizyon kanalının haberine göre, şehrin işlek caddeleri ve düşük rakımlı bölgeleri, şiddetli yağışlar sebebiyle sular altında kaldı.

Yetkililer, 23 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle son 3 günde şehrin çeşitli bölgelerinde yağışların yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısının 34'e yükseldiğini bildirdi.

Meteoroloji Departmanına göre ağustosta son 89 yıldaki en şiddetli yağışlar görüldü.

Basına yansıyan görsellerde çok sayıda aracın sürüklendiği veya suların altında kaldığı, elektrik direklerinin ve köklerinden sökülen ağaçların yollara devrildiği görüldü.

Yağışların etkili olduğu bölgelerde mahsur kalanları kurtarmak için ekipler görevlendirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NDMA) göre, ülkede hazirandan bu yana devam eden muson yağışlarında en az 122 kişi öldü, 40'ın üzerinde kişi yaralandı.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.