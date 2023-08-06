Pakistan'da yolcu treni kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
Kaynak: IHA
Pakistan'daki yolcu treni kazasında can kaybı 30'a yükseldi.
Karaçi-Rawalpindi seferini yapan yolcu trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada can kaybı arttı. Polis Sözcüsü Nawabshah Abbas Baloch yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'den 30'a yükseldiğini belirterek, yolculardan bazılarının hala vagonlarda mahsur olduğunu aktardı.
Demiryolu Bakanı Khawaja Saad Rafique yaptığı açıklamada, ilk incelemelerin trenin normal hızda gittiğini ve raydan çıkmaya neyin yol açtığını belirlemeye çalıştıklarını aktardı.
Sindh eyaletine bağlı Nawabshah şehrindeki Sarhari Tren İstasyonu yakınlarında Hazara Ekspresi'nin 10 vagonu raydan çıkmıştı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Öte yandan 2021'de Sindh'de meydana gelen tren kazasında 56 kişi hayatını kaybetmiş ve 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
- Pakistan'da yolcu treni kazası: Hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
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