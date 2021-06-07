Pakistan'da tren kazası: 45 ölü, 100 yaralı
Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre en az 45 kişi öldü, 100 kişi yaralandı
Eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treninin vagonu yerinden çıkarak sürüklendi ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 45 kişi yaşamını yitirdi, 25'i ağır 100 kişi yaralandı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu belirtti.
Bu arada, kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı.
Yaklaşık 20 ila 25 yolcunun trende sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.
Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.
Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.
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