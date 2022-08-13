Pakistan'da şiddetli yağışlar 10 can aldı

Pakistan genelinde etkili olan muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan'ın Kila Abdullah şehrinde sele kapılan 6 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalette 1 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 182'ye yükseldi.

Lasbela'da çok sayıda evi su basarken, Kila Abdullah'ta 3 baraj yıkıldı.

40 BİNİN ÜZERİNDE EV HASAR GÖRDÜ

Ketta ile Karaçi arasındaki kara yolunun su altında kalması sonucu Belucistan'ın Sindh eyaletiyle bağlantısı koptu.

Çaman ile Ketta arasındaki tren seferleri de askıya alındı.

Yetkililer, çok sayıda tarım arazisinin sular altında kaldığını, 40 binin üzerinde evin hasar gördüğünü aktardı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Eyalet genelinde 2 bin 100 kilometre kara yolu ve 25 köprü de yağmurlar sebebiyle zarar gördü.

Belucistan'ın 34 bölgesinin 26'sında muson yağmurlarının yol açtığı tahribat sebebiyle acil durum ilan edildi.

KARAÇİ'DE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Sindh eyaletine bağlı Karaçi'de 3 kişi elektrik akımına kapılarak bir kişi de boğularak hayatını kaybetti.

Şehrin çeşitli noktalarında yolları su basarken, trafikte aksaklıklar oluştu.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.