BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı

BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Harneis, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, gelecek gün ve haftalarda yağışlardan etkilenen halkın gıda güvenliğini sağlamanın kendileri için en büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Harneis, BM'nin Pakistan için 816 milyon dolar acil fona başvurduğunu ancak henüz 262 milyon dolar toplandığını ifade etti.

Bu durumun endişe verici olduğunu dile getiren Harneis, gerekli desteği alamadıkları sürece 2023'e ciddi bir krizle gireceklerini vurguladı.

Harneis, gıda yardımına ihtiyaç duyan selzedelerin sayısının 4 milyondan 5,1 milyona yükseldiğini söyleyerek seller sebebiyle 8-9 milyon kişinin yoksulluk sınırının altına itildiğini belirtti.

BM ve Pakistan, ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 500 bin kişi için 30 Ağustos'ta 160 milyon dolar acil fona başvurulacağını duyurmuştu. Söz konusu fon, 5 Ekim'de 816 milyon dolara yükseltilmişti.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetmişti.