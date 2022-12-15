VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı
BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı
İsveç: Türkiye'nin teröre karşı kendini savunma hakkı var
Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu
AB'den kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkını gidermeye yönelik hazırlık
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
Biden: Afrika Birliği'nin G20'ye daimi üye olarak katılması çağrısı yapıyorum
Belçika Dışişleri Bakanı: Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağım
ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbanka yaptırım
Bakan Soylu'dan İmamoğlu davasıyla ilgili açıklama
AB liderlerinden Bosna Hersek'in adaylık statüsüne onay
İmamoğlu, mağduru oynamaya devam ediyor! Saraçhane mitingi tam bir fiyasko
Zehir tacirlerine operasyon: 28 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a para gönderen kişi yakalandı
Çin: ABD çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor
'Türk savaş uçakları' mercek altında
Bahçeli: Altılı masa adayını açıklamalıdır
Polonya'nın Varşova'daki polis merkezinde patlama
Girit'te tek motorlu uçak denize düştü: 1 ölü
Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sı Almanya'da sürekli yaşamak istiyor
"Linç kampanyalarına asla geçit vermeyiz"
Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin sahipleri açıklandı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı
15 Aralık 2022 Perşembe 22:28:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 22:28:00

BM: Pakistan için 816 milyon dolar acil fonun 262 milyon doları toplandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM) Pakistan Mukim Koordinatörü Julien Harneis, selin vurduğu Pakistan için başlatılan 816 milyon dolarlık acil fonun henüz 262 milyon dolara ulaştığını ve bunun yetersiz olduğunu açıkladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Harneis, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, gelecek gün ve haftalarda yağışlardan etkilenen halkın gıda güvenliğini sağlamanın kendileri için en büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Harneis, BM'nin Pakistan için 816 milyon dolar acil fona başvurduğunu ancak henüz 262 milyon dolar toplandığını ifade etti.

Bu durumun endişe verici olduğunu dile getiren Harneis, gerekli desteği alamadıkları sürece 2023'e ciddi bir krizle gireceklerini vurguladı.

Harneis, gıda yardımına ihtiyaç duyan selzedelerin sayısının 4 milyondan 5,1 milyona yükseldiğini söyleyerek seller sebebiyle 8-9 milyon kişinin yoksulluk sınırının altına itildiğini belirtti.

BM ve Pakistan, ülkede muson yağmurları nedeniyle yerlerinden edilen yaklaşık 500 bin kişi için 30 Ağustos'ta 160 milyon dolar acil fona başvurulacağını duyurmuştu. Söz konusu fon, 5 Ekim'de 816 milyon dolara yükseltilmişti.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : BM Pakistan dolar acil fon
‘Hadise'li barışma

‘Hadise'li barışma
Cüzdanını bulana spagetti yapacak

Cüzdanını bulana spagetti yapacak
Üç çocuğu bir arada

Üç çocuğu bir arada
Yeni isimlerin işi zor

Yeni isimlerin işi zor
Her şey Dans İçin

Her şey Dans İçin
Kırmızılı Hande

Kırmızılı Hande
"Benden daha çok esprililer"

"Benden daha çok esprililer"
Çağla eve kapandı

Çağla eve kapandı
Dokuz timi Ankara'da

Dokuz timi Ankara'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX