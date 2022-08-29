VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı
Kilis'te silahlı kavgada: 10 yaralı
İstanbul'da 2'si polis 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Trump, FBI'ı 2020 seçimlerine müdahil olmakla suçladı
Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı
Beyaz Saray: Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çevresine asker yığdı
Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Başkan Erdoğan'a övgü
Bakan Çavuşoğlu: Bir diyalog gerçekleşiyor ve biz de elimizden geleni yapıyoruz
TOGG'dan iki önemli ortaklık anlaşması
Zelenskiy, Ukrayna'daki savaştan bütün Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi
ABD, Irak'taki olayların 'yatıştırılması' çağrısı yaptı
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde düzenlenen programa katıldı
Balıkesir'de traktör devrildi, amca-yeğen öldü, 2 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı Zafer Bayramı'nın 100. yılını ilklerle kutlayacak
Tabip, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinin atama kurası için talep süreci başladı
ABD ve Rusya'nın Saraybosna Büyükelçilerinin "Bosna Hersek" tartışması
Antalya'da otomobille çarpışan scooter sürücüsü hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan: 2023'te Türkiye tarihi bir seçim yaşayacak
Irak güçleri, Sadr yanlılarını Hükümet Sarayı'ndan çıkardı
Büyükçekmece'de oto tamircide patlama: Ekipler bölgede
Evde başından vurulan 4 çocuk babası, toprağa verildi
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Milli yelkenci Artun Şenol, 15 yaş altı kategorisinde dünya şampiyonu oldu
"ABD gemilerinin geçişi seyrüsefer serbestisi değil, mülke tecavüz"
29 Ağustos 2022 Pazartesi 23:45:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 23:45:00

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1136'ya çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1136'ya yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1136'ya çıktı, yaralananların sayısı ise 1634 oldu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 1 milyon 51 bin 570 ev hasar gördü, 735 bin 375 çiftlik hayvanı telef oldu.

Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.

SEL MAĞDURLARINI TAŞIYAN BOT ALABORA OLDU

Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin Bilavalpur şehrinde selden etkilenen 25 kişi botla güvenli yerlere taşınırken bot alabora oldu.

Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı.

Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Etiketler : Pakistan Sel Muson
Setlere yeni transfer

Setlere yeni transfer
İmam Hatipleri çirkin sözlerle hedef alan Gülşen tutuklandı

İmam Hatipleri çirkin sözlerle hedef alan Gülşen tutuklandı
Hayatı film oluyor

Hayatı film oluyor
Oyunculuk serüveni çocuklukta başlamış

Oyunculuk serüveni çocuklukta başlamış
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Nafakadan kaçtı

Nafakadan kaçtı
Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine teslim edildi

Şarkıcı Gülşen tutuklanarak cezaevine teslim edildi
Kızım olmadan sete çıkmam!

Kızım olmadan sete çıkmam!
3. kez nikâh yolunda

3. kez nikâh yolunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes