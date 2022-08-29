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29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:33:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:34:00

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 1061'e çıktı

Kaynak: AA

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Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1061'e yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.

    Ülke genelinde 14 Haziran'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1061'e çıktı, yaralananların sayısı ise 1575 oldu.

    Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 ev hasar gördü, 727 bin 144 çiftlik hayvanı telef oldu.

    Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor.

    İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ciddi bir iklim faciası yaşadığını ve bunun son 10 yılda karşılaşılan en zor afetlerden biri olduğunu belirtti.

    Tahliye işlemleri devam ediyor

    Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva eyaletindeki Kumrat Vadisi'nde sıkışan 30 öğrenci, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

    Kabil Nehri'nin taşması sonrası oluşan sel sebebiyle Çarsadda ve Novşera şehirlerinde kurtarılan kişi sayısı 350 bini aştı.

    Kohistan'a bağlı Kandia bölgesinin Kohistan ile tüm bağlantı yolları koptu. Bölgede telefon operatörleri de çalışmıyor.

    Kandia'da yaşayanların son birkaç gündür yürüyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı belirtiliyor.

    Son 24 saatte 246 kişi kurtarıldı

    Pakistan ordusu da kara yolu ile ulaşılamayan bölgelere helikopterle destek sağlıyor.

    Ordudan yapılan açıklamada, sel bölgelerinde sıkışan vatandaşları kurtarmak ve yardım götürmek için helikopterle 62 sorti yapıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, son 24 saatte 246 kişinin kurtarıldığı, 14 bin 712 ton yardım malzemesinin dağıtıldığı aktarıldı.

    Selden etkilenenlere 1600 çadır temin edildiği ve ülke genelinde kurulan kamplarda yaklaşık 30 bin kişinin tedavi edildiği belirtildi.

    Etiketler : Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı şiddetli yağışlar
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