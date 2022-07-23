Pakistan'da muson yağmurları etkiliyor: 290 ölü
Kaynak: AA
Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a çıktı, 284 kişi yaralandı.
Pakistan genelinde haziranın ortasından bu yana etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Ülkenin çeşitli şehirlerinde toplamda 9 binin üzerinde ev yıkılırken, çok sayıda köprü ve otoyol hasar gördü.
Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle son 5 haftada Belucistan'da 99, Sindh'te 70, Hayber Pahtunhva'da 61 ve Pencap eyaletinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplamda 284 kişinin yaralandığını açıkladı.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.