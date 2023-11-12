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12 Kasım 2023 Pazar 21:10:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 21:10:00

Pakistan'da militanlar polisle çatıştı: 3 ölü

Kaynak: AA

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde militanların saldırısında 3 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Dawn gazetesindeki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde militanlar, emniyet mensuplarına silahlı saldırı düzenledi.

Militanların saldırısında 3 polis yaşamını yitirdi, 5 polis de yaralandı.

Yetkililer, militanların yakalanması için operasyon başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkede bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.

Etiketler : Pakistan Hayber Pahtunhva polis saldırısı
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