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07 Haziran 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 09:00:00

Pakistan'da korkunç tren kazası: 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Kardeş ülke Pakistan'da meydana gelen korkunç tren kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Etiketler : Pakistan TREN KAZASI Gotki bölgesi
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