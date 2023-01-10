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10 Ocak 2023 Salı 14:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 14:00:00

Pakistan'da İmran Han hakkında "kefaletle serbest bırakılmaya uygun tutuklama kararı"

Kaynak: AA

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Pakistan'da Seçim Komisyonu, eski Başbakan İmran Han hakkında komisyona hakaret ettiği gerekçesiyle "kefaletle serbest bırakılmaya uygun tutuklama kararı" çıkardı.

Ulusal basındaki haberlere göre, kefaletle serbest bırakılmaya uygun tutuklama kararı, İmran Han'ın yanı sıra Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Genel Sekreteri Asad Umar ve PTI Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin için de alındı.

PTI Başkan Yardımcısı Hüseyin, Twitter paylaşımında, duruşmanın 17 Ocak'ta yapılacağını ve bugün yapılmasının kural ihlali olduğunu ifade ederek karara tepki gösterdi.

Hüseyin, karara karşı mahkemeye başvurulacağını açıkladı.

PTI Avukatı Babar Avan ise Seçim Komisyonunun İmran Han'a karşı bir kampanya yürüttüğünü ve onu bir şekilde saf dışı bırakmaya çalıştığını aktararak, ancak bunu başaramayacaklarını söyledi.

Seçim Komisyonu, İmran Han ve iki çalışma arkadaşının 17 Ocak'taki duruşmada hazır olmalarını istedi.

DAVA GEÇEN SENE BAŞLAMIŞTI

Seçim Komisyonu, geçen sene ağustos ve eylül aylarında İmran Han'a yönelik komisyona karşı ölçüsüz dil kullandığı gerekçesiyle bildirimde bulunmuştu.

Bu kapsamda Seçim Komisyonu, İmran Han'ın ve diğer partililerin pozisyonlarını açıklamaları için komisyon huzuruna çıkmalarını kararlaştırmıştı.

Han ise Seçim Komisyonunun "hakaret sebebiyle ceza verme yetkisine" sahip olmasını anayasaya aykırı olarak değerlendirerek bu durumu mahkemeye taşımıştı.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Etiketler : pakistan imran han kefalet tutulama
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