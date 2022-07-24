VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"El" kriz... Bakan görevden alındı
SUNGUR TSK envanterine girdi
"Miçotakis'in kredisi bitti"
KDK'den afet riski altında bulunan ev için belediyelere tavsiye kararı
Tropikal meyve ihracatı yılın ilk yarısında 7 milyon doları aştı
İsrail'in Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti
AB ve ABD, Odessa'ya yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı
Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası
Luiz Gustavo, All Nassr yolunda
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Bodrum'da "3 Tenor" konseri düzenlendi
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya belgeseli paylaşımı
"BALONFEST 2022" şöleni
MİT'ten PKK-YPG'ye ağır darbe!
Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki
Tarihi imza dünyada böyle yankılandı!
İsveç'e mutabakat hatırlatması
Düet geliyor
Konser değil terapi
Kalben fırtınası
Kötü gün dostunuzum
Bir küçük dizi
Eminem türkü çıkardı
Kapalıçarşı için İstanbul'da
24 Temmuz 2022 Pazar 10:31:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2022 Pazar 10:31:00

Pakistan'da iktidar ve muhalefet arasında ordunun arabuluculuğu iddiası

Kaynak: AA

ABONE OL

Pakistan'da ordunun, koalisyon hükümeti ile eski Başbakan İmran Han arasında artan siyasi gerginlikten ötürü arabuluculuk yapmayı düşündüğü iddia edildi.

The News gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ordunun "yumuşak müdahalesiyle" Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han ile koalisyon hükümeti arasında diyalog başlayabileceği öne sürüldü.

İddialar arasında erken genel seçimin ekimde yapılabileceği de yer aldı.

Öte yandan, eski Başbakan Han'ın seçimler, seçim reformları, ekonomik gündem ve bir sonraki Kara Kuvvetleri Komutanı'nın atanması konusunda hükümet ile müzakere etmeye hazır olduğu savunuldu.

"Hiçbir müdahale kabul edilemez" vurgusu

İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, "koalisyon hükümetine talimatları izlemesi gerektiği aksi halde kendileri için bir kriz yaratılacağının" söylendiğini öne sürdü.

Rehman, koalisyon hükümetinin "yumuşak veya sert" hiçbir müdahaleyi kabul etmeyeceğini ifade ederek "Ordu, generaller ve yargının tarafsız olduğunu görmek istiyorum." dedi.

Kurumların kendi sınırları içerisinde olması gerektiğini belirten Rehman, erken seçim fikrinin yumuşak müdahalenin sonucu olduğunu kaydetti.

Siyasi tansiyon yüksek

Eski Başbakan Han'ın nisanda görevden düşürülmesinden bu yana ülkede siyasi tansiyon yükseldi.

Pencap eyalet meclisinde dün yapılan oylamada Başbakan Şahbaz Şerif'in oğlu Hamza Şerif'in başbakan seçilmesi, siyasi gerginliği üst düzeye çıkardı.

Oylamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Hamza Şerif 179, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) ve Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu'nun (PML-Q) ortak adayı Parvez Elahi 186 oy elde etmişti.

Ancak Pencap Meclis Başkan Yardımcısı Dost Muhammed Mazari, PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in Meclis Başkanlığına yazılı mektup gönderdiğini ve parti olarak hiçbir adayı desteklemeyeceklerini belirttiğini söylemişti.

Bunun üzerine PML-Q'dan 10 milletvekilini oylamadan düşüren Mazari, Elahi'nin 176 oy elde ettiğini ifade etmişti. Buna karşılık Hamza Şerif'in 179 oyu olduğunu dile getiren Mazari, PML-N adayı Şerif'in Pencap Başbakanı seçildiğini duyurmuştu.

Mecliste 10 sandalyeye sahip ve Elahi'nin de üyesi olduğu PML-Q'nun lideri Çaudri Şucaat Hüseyin'in hiçbir adayı parti olarak desteklemeyeceklerini açıklaması sonucun Hamza Şerif lehine dönmesine yol açmıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından PTI lideri Han ülke genelinde protesto çağrısı yapmış ve çok sayıda şehirde gösteriler düzenlenmişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Etiketler : Pakistan Adalet Hareketi Navaz Şerif Şahbaz Şerif
81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri

81 ilin ardın yeniden İstanbul konseri
Harbiye'de Yıldız izdihamı

Harbiye'de Yıldız izdihamı
Tatil sonrası yine estetik

Tatil sonrası yine estetik
Özbekistan'da buluştular

Özbekistan'da buluştular
Baba acısı

Baba acısı
Çöpçatan Serdar

Çöpçatan Serdar
İshak Paşa Sarayı'nda sergi

İshak Paşa Sarayı'nda sergi
Set öncesi diş bakımı

Set öncesi diş bakımı
Bodrum'da ilk sahne

Bodrum'da ilk sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX