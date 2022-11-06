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Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı
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06 Kasım 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2022 Pazar 12:00:00

Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı

Kaynak: AA

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Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesinin (PEMRA), eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından kaldırıldı.

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesinin (PEMRA), "devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu" gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han'ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından kaldırıldı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Han'a yönelik yayın yasağı kararının, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatı doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu.

PEMRA'dan dün yapılan açıklamada, Han'ın konuşmalarının ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayımlanmasının yasaklandığı belirtilmişti.

Açıklamada, Han'ın konuşmalarında "devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu" kaydedilerek, bu içeriklerin yayımlanmasının kamu düzenini bozabileceği, halk arasında nefret oluşturabileceği bildirilmişti.

PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han'ın "devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği " gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayımlanmasını yasaklamıştı.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : PEMRA Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif
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